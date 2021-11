Ieri in Molise c’erano stati solo 2 contagi su un numero di test lievemente superiore a quello odierno.

36 CONTAGI SU 400 TAMPONI, IL TASSO DI POSITIVITÀ SALE ALL’8.9%

Il bollettino odierno riporta di 36 nuovi casi di infezione, rilevati a fronte di 406 tamponi. Significa che quasi 9 tamponi su 100 hanno dato esito positivo ed è chiaramente un dato alto. Dei nuovi contagi più di un terzo si riferisce alla cittadina di Isernia. Segue Campobasso con 7 casi, Ripalimosani con 4 e Cantalupo nel Sannio con 3. Altri casi si registrano in altri 7 comuni della regione, ma sono numeri che non destano preoccupazione.

0 RICOVERI E 5 GUARITI

Fortunatamente, al di là del dato dei contagi, non ci sono cattive notizie: non si registrano nè ricoveri nè decessi. Le persone col Covid ricoverate restano dunque 5 nel reparto di Malattie Infettive e 1 in quello di Terapia Intensiva. Da segnalare 5 guariti, in 4 diversi comuni, che portano il numero degli attuali positivi a 147.

VACCINI E TERZE DOSI IN MOLISE

Intanto in Molise la campagna vaccinale prosegue: il numero di somministrazioni totale si avvicina a quota 476mila e le terze dosi ammontano a più di 28.850. In particolare quasi 15.500 si riferiscono a over 80, quasi 4.800 a over 70 e più di 5mila a over 60. Dunque oltre 25mila molisani con un’età superiore ai 60 anni ha già ricevuto il richiamo in questione.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi 6 novembre in Italia si sono rilevati altri 6.764 casi di infezione, pari a un tasso di positività dell’1.4% (ieri era 1.1%). I decessi sono stati 31. Per quanto riguarda il sistema sanitario, rispetto a ieri aumentano le degenze ordinarie mentre sono in leggero calo quelle in area critica. +49 (ieri +76) le prime, -3 le seconde.