4 novembre – 1 ricovero da Montenero e 4 contagi. Molise resta ‘zona verde’

Ieri in Molise 18 contagi (su 670 test), 12 guariti e 0 ricoveri

TASSO SI POSITIVITÀ SOTTO L’1%, SOLO 4 CONTAGI

4 casi positivi su un totale di 408 tamponi, per un tasso di positività dello 0.98%. I nuovi contagiati si riferiscono a persone di Bojano, Campobasso, Venafro e Montenero di Bisaccia. Il numero di guarigioni è però il doppio: 3 persone sono guarite a Campobasso, 3 a Casacalenda, 1 a San Giovanni in Galdo e 1 a Santa Croce di Magliano. Quindi gli attualmente positivi scendono a 116.

RICOVERATA UNA PERSONA DI MONTENERO DI BISACCIA

Si registra oggi un nuovo ricovero nel reparto di Malattie Infettive – una persona di Montenero -, dove ora ci sono 6 degenti assistiti. In più rimane una persona in Terapia Intensiva.

L’EUROPA SEMPRE MENO VERDE, IL MOLISE TIENE

Un’Europa che si tinge sempre più di arancio e rosso quella fotografata dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) oggi 4 novembre. Rispetto già solo a giovedì scorso, emerge nettamente la minore presenza del colore verde, quello che identifica le regioni con minore incidenza di contagi. Da tempo, e anche ora, il Molise è tra queste. Ma restano solo 6 i territori italiani ‘listati’ di verde. Nel resto del continente, per cui l’Oms ha recentemente espresso forte preoccupazione per la ripresa dei contagi, di verde neanche l’ombra.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia sono stati rilevati 5.905 nuovi casi di contagio, pari a un tasso di positività dell’1.1%. I decessi segnalati nel bollettino odierno sono 59 (ieri 63). In lieve aumento i ricoveri rispetto a ieri: +16 quelli nei reparti ordinari e +2 nelle Terapie Intensive. Gli ingressi giornalieri in Rianimazione sono stati 36, contro i 31 di ieri.