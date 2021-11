27 CONTAGI DI CUI 12 A GUGLIONESI

Da due giorni a Guglionesi non si registravano nuovi contagi ma oggi il numero di positivi è salito di 12 unità. Oltre ai 12 casi del comune bassomolisano che a questo punto ha più di 80 cittadini positivi al virus, ci sono 5 casi a Termoli, 4 a Isernia. E poi ancora 2 casi a Cercepiccola e 1 in altri 4 piccoli comuni.

GUGLIONESI, ALTRI BAMBINI E RAGAZZI RISULTATI POSITIVI. DAD PROROGATA PER INFANZIA E PRIMARIA

Dei 12 positivi accertati nel comune di Guglionesi molti sono riferiti a bambini iscritti alla scuola elementare e a studenti delle medie che ieri si sono sottoposti a uno screening di massa organizzato dalla Asrem per verificare il livello di contagio anche al fine di rientrare tra i banchi in sicurezza. Come è infatti noto da un certo numero di giorni il comune guidato dal sindaco Mario Bellotti registra un cluster di ragazzi numeroso, superiore ai 50 positivi. Intanto dal sito dell’istituto omnicomprensivo si apprende che da domani si proseguirà con la didattica a distanza per tutte le classi della scuola dell’infanzia nonchè della primaria.

1 PAZIENTE DIMESSO DA INFETTIVE E 19 GUARITI

Le buone notizie di oggi riguardano la dimissione di un paziente di Monteroduni, assistito in Malattie Infettive (dove dunque restano 11 i degenti) e la guarigione di 19 persone, di cui 9 a Isernia e 3 a Larino.

TERZA DOSE, LA PLATEA SI ALLARGA. DA OGGI IN MOLISE POSSONO PRENOTARE OVER 18

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono rilevati altri 12.764 casi di positività al coronavirus e c’è stato un record di tamponi (719.972), dunque il tasso di positività è sceso quasi all’1.8% (ieri era al 2.9%). I decessi nel Paese sono stati 89 (ieri 65). Aumentano ancora le degenze in ospedale per Covid: i posti letto occupati nei reparti ordinari sono +92 (ieri +171), mentre quelli in terapia intensiva sono +14 (ieri +31).