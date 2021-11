29 novembre – Oggi 0 positivi e 0 ricoveri. Mezzo milione di vaccini fatti in Molise

NESSUN CASO DI POSITIVITA’ OGGI IN MOLISE – Su 277 test molecolari processati nel laboratorio di biologia del Cardarelli di Campobasso (dove il coordinatore Massimiliano Scutellà sta anche effettuando i primi studi sul sequenziamento per rintracciare la cosiddetta variante Omicron), non c’è nessun caso di positività. Oggi zero positivi, nessun trasferimento, soprattutto nessun ricovero. La situazione sul fronte ospedalizzazioni e ferma a ieri: 13 pazienti, 10 dei quali non vaccinati (tra cui un giovane di 26 anni di Sepino), due pazienti con doppia dose e uno con terza dose. Sono otto i guariti, quattro dei quali a Monteroduni. Il numero degli attuali positivi in Molise è fermo a 440, 232 in provincia di Campobasso (dove il più importante cluster è quello di Guglionesi con oltre 70 positivi) e 208 in provincia di Isernia.

SUPERATO IL MEZZO MILIONE DI VACCINI FATTI – Nella giornata di oggi il Molise ha superato il mezzo milione di somministrazioni del vaccino anti Covid-19. Secondo il calcolo disponibile sulla piattaforma regionale infatti, la quota è stata toccata con le inoculazioni odierne e comprende oltre 234mila prime dosi, quasi 218mila seconde dosi e circa 47mila terze dosi. Il risultato arriva a undici mesi dall’inizio della campagna di vaccinazione.

IL REPORT DELLA SETTIMANA SCORSA

I DATI NAZIONALI – Oggi in Italia si sono registrati 7.975 casi di infezione, per un tasso di positività rispetto ai tamponi fatti pari al 2.9% (in aumento, ieri era al 2.5%). I decessi segnalati in tutto il Paese sono 65 (ieri 47) mentre è marcato l’incremento dei ricoveri: rispetto a ieri +171 quelli nei reparti ordinari e +31 quelli nelle terapia intensive.