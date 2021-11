28 novembre – 1 ricovero e 1 dimesso, solo 4 contagi e il doppio dei guariti

Ieri in Molise un decesso, 4 ricoveri e 2 dimissioni, 33 casi e 9 guarigioni

13 RICOVERATI (OGGI UN INGRESSO E UNA USCITA)

È fermo a 13 il numero di ricoverati Covid al Cardarelli. 12 sono in Malattie Infettive, dove nelle ultime 24 ore si è registrato l’ingresso di una persona di Sepino e la dimissione di una di Castelpetroso) e 1 sola (una donna) in Terapia intensiva. Complessivamente, come riporta nero su bianco l’Asrem, dei 13 degenti 10 sono non vaccinati, 2 sono vaccinati con entrambe le dosi (o monodose, non è specificato) mentre un altro paziente ha ricevuto anche la terza dose.

4 CONTAGI (NESSUNO A GUGLIONESI) E 8 GUARITI

Scende, sebbene di poco, il numero di attualmente positivi in Molise (448 vs i 452 di ieri), perchè oggi – domenica 28 novembre – sono emersi 4 soli casi di positività (su 235 tamponi, tasso di positività all’1.7%) e contestualmente ci sono stati 8 guariti. I nuovi casi si riferiscono a Campobasso, Campolieto, Civitanova del Sannio. Noterete come non figura il comune di Guglionesi, in questo momento epicentro del contagio in Molise, e ciò non succedeva da diversi giorni sebbene negli ultimi bollettini era evidente il calo progressivo di nuovi contagi. Peraltro domani, lunedì, verranno sottoposti a test molecolari studenti e alunni di talune classi di modo che i negativi possano tornare a fare lezione a scuola (chiusa dal 24 novembre).

Per quanto riguarda le guarigioni, le 8 di cui sopra si riferiscono a 4 cittadini di Termoli e a 1 rispettivamente di Campomarino, Casacalenda, Castelmauro e Santa Croce di Magliano.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 12.932 casi di infezione al Sars-Cov-2, per un tasso di positività del 2.5% (ieri era al 2.1%). I positivi da inizio pandemia nel nostro Paese sono da oggi sopra i 5 milioni. I decessi segnalati sono 47, circa la metà di ieri quando la cifra era balzata a 90. Purtroppo sono in crescita i ricoveri, ed è ormai una costante. Rispetto a ieri sono +138 i ricoveri nei reparti ordinari e +14 quelli nelle terapie intensive (ieri rispettivamente +78 e +18).