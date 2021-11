27 novembre – 84enne muore in ospedale. Oggi 4 ricoveri e 2 dimessi, i contagi sono 33

Ieri in Molise 26 positivi (4,2%) e 12 guariti, 1 ricovero e 1 dimissione

Un anziano 84enne di Montenero di Bisaccia è morto nelle scorse ore all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove era assistito per il Covid. Ma la giornata di oggi fa segnare, secondo quanto emerge dal bollettino della Asrem, 4 nuovi ricoveri in malattie infettive e 2 dimissioni. Salgono a 13 le persone ricoverate in ospedale. Oggi 33 contagi e 9 guariti.

UN NUOVO DECESSO, NON SUCCEDEVA DALL’11 NOVEMBRE

Dopo oltre due settimane senza decessi, con le ultime due vittime che risalivano all’11 novembre, purtroppo nella giornata di oggi il Molise fa registrare una morte legata al covid-19. Si tratta di un uomo di 84 anni di Montenero di Bisaccia che era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli lo scorso 16 novembre. Purtroppo l’uomo non si era immunizzato contro il Covid-19. Con la sua morte salgono a 532 le vittime del virus nella nostra regione secondo il conto portato avanti da Primonumero che considera anche decessi domiciliari.

13 I PAZIENTI IN OSPEDALE

Sale il numero delle persone ricoverate al Cardarelli col covid-19. Nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi ingressi, tutti in Malattie infettive. Si tratta di due persone di Montorio nei Frentani, una di Isernia e un’altra di Castelpetroso. Allo stesso tempo per fortuna 2 persone di Termoli sono state dimesse dallo stesso reparto. In questo modo sono ora a 13 al Cardarelli i pazienti con il virus e una di queste persone è in Terapia intensiva. Dei 13 ricoverati 9 risultano non essere vaccinati, una persona ha avuto soltanto una dose di vaccino, due persone hanno fatto doppia dose e l’ultimo degente ha avuto anche la terza.

TASSO DI POSITIVITA’ SOPRA IL 5%

Continua a salire anche il numero delle persone attualmente positive al Sars-cov2. In Molise sono ora 452 per effetto dei 33 contagi riscontrati oggi in 16 diverse località su 644 tamponi processati (5,1% il tasso di positività). Sono 4 a Campobasso e Isernia, 3 a Termoli, Montorio nei Frentani e Colli a Volturno. In compenso ci sono anche 9 guarigioni accertate.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi sono stati 12.877 i nuovi casi di positività su 596.898 tamponi per un tasso del 2,2%. Purtroppo è alto il numero dei morti, vale a dire 90. Ancora in aumento le terapie intensive occupate (+18) e i posti letto in area medica (+78).

