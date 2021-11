Articolo in aggiornamento

IN MALATTIE INFETTIVE 2 RICOVERI E 1 DIMISSIONE: SU 11 DEGENTI 8 NON SONO VACCINATI

Via vai nelle ultime ore nel reparto di Malattie Infettive dove sono state portate altre due persone, rispettivamente di Isernia e Monteroduni. Di contro una persona di Termoli è stata dimessa. L’Asrem inserisce nel suo bollettino quotidiano la situazione vaccinale di chi è attualmente ricoverato. Sono 11 i degenti Covid al Cardarelli, di cui 1 solo in Terapia Intensiva. Ebbene, 8 degli 11 non sono vaccinati, 1 è vaccinato con la sola prima dose, 1 è vaccinato con entrambe le dosi (o monodose) e infine un paziente ha ricevuto anche la terza dose.

40 CONTAGI, PIù DI UN QUARTO DI GUGLIONESI

Non si placa l’onda del contagio a Guglionesi, dove nelle ultime 24 ore sono emerse altre 11 positività, che si sommano alle 51 già rilevate (dato di ieri). Da sottolineare anche gli 8 casi di Isernia, cittadina che negli ultimi giorni aveva fatto registrare un’allentamento della morsa del contagio.

In totale, sui 646 tamponi molecolari processati, il 6.2% circa (ovvero 40) ha dato esito positivo. I casi si riferiscono in totale a 12 comuni. Oltre a Guglionesi e Isernia che mostrano i numeri peggiori, ci sono anche 4 casi a Termoli e 3 a Campomarino.

12 GUARITI, ATTUALI POSITIVI VERSO QUOTA 400

Ancora in aumento il numero di attuali positivi in regione: ora sono 387. Oggi ci sono state 12 guarigioni, che però sono appunto in numero inferiore rispetto ai nuovi contagi. Tirano un sospiro di sollievo 7 persone di Isernia, 1 di Termoli e altre di altri 4 centri del Molise.

3° DOSE PER OVER40 E RICHIAMO PER CHI HA FATTO IL MONODOSE, ATTIVO DA OGGI IL SISTEMA DI PRENOTAZIONE