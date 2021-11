22 novembre – Un positivo e una bambina ricoverata. Roma, Toma spinge per green pass solo a vaccinati

1 SOLO CASO, LA ‘BOCCATA D’OSSIGENO’ DEL LUNEDì

Oggi in Molise si registra un solo caso (di Ferrazzano) positivo a fronte di 273 tamponi molecolari. Il tasso di positività è pertanto dello 0.4% circa. Ma è il cosiddetto effetto-lunedì, quando il numero dei test si abbassa e sovente si rileva un minor numero di contagi. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altresì 2 guariti (di Termoli e Forlì del Sannio) e dunque il numero di attuali positivi cala appena (a 341).

Non si registra alcun ricovero in Malattie Infettive così come nella Rianimazione Covid ma come anticipato una bambina di 4 anni, con tampone positivo al virus, è stata trasferita nella notte da Guglionesi in ospedale al Cardarelli, e poi da lì nelle scorse ore è stata portata fuori regione (a Napoli) perché la pediatria dell’ospedale hub molisano non è deputata alla cura dei minori col Covid. Restano 10 in Molise i degenti Covid.

BAMBINA DI 3 ANNI E MEZZO DI GUGLIONESI TRASFERITA A NAPOLI



Sta bene, non è in pericolo e non ha bisogno di ventilazione la piccola di 3 anni e mezzo che durante a notte è stata portata in ospedale, al Cardarelli di Campobasso, per un problema di accumulo del muco causato da un forte raffreddore che le impediva di respirare bene. La piccola, residente a Guglionesi dove è in atto un focolaio tra i piccolini delle scuole d’infanzia ed elementare, è stata portata nel pomeriggio a Napoli, all’ospedale pediatrico Santobono, poichè in Molise manca una pediatria covid. Il padre, sentito da Primonumero.it, ha lanciato un messaggio rassicurante: “Nostra figlia non è in pericolo, i medici ci hanno consigliato di tenerla in osservazione qualche giorno e siamo certi che tornerà a casa in ottime condizioni e molto presto”.

GREEN PASS, CONFRONTO GOVERNO E REGIONI. TOMA: “FAVOREVOLE A RESTRIZIONI PER NO VAX”

Presidenti delle Regioni collegati in videoconferenza nell’incontro convocato dal Governo questo pomeriggio per accelerare sul green pass rafforzato e sulle nuove misure per fronteggiare la quarta ondata. A palazzo Chigi ci sono i ministri degli Affari Regionali e della Salute, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Il capo della Giunta regionale del Molise Donato Toma si è detto d’accordo con il collega del Friuli Massimiliano Fedriga: “E’ necessario che le eventuali restrizioni valide in caso di cambio di colore di una Regione valgano solo per i non vaccinati”. Poco prima della riunione col Governo, Toma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti a margine della conferenza organizzata per presentare il protocollo d’intesa tra Regione Molise e Guardia di Finanza. Il presidente, che sabato scorso ha effettuato la terza dose del vaccino anti-covid, ha anche aggiunto che “se dovesse servire, siamo pronti ad aprire altri centri vaccinali. Tuttavia, quelli che ci sono per il momento bastano”.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia si sono registrati 6.404 nuovi contagi per un tasso di positività del 2.4%. I decessi sono stati 70 e crescono i ricoveri: +162 rispetto a ieri quelli nei reparti ordinari e +29 quelli nelle terapie intensive.