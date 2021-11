21 novembre – 8 contagi e 21 guariti ma c’è un nuovo ricovero. Sono 10 i pazienti Covid

Ieri in Molise 39 contagi su 608 tamponi (6,4%), 0 guariti, nessuna novità sul fronte ospedaliero.

RICOVERATA UNA PERSONA DI MONTORIO

8 contagi e 21 guariti con un nuovo ricovero in ospedale. Il bollettino odierno della Azienda Sanitaria regionale del Molise sull’ emergenza covid riporta l’ingresso in ospedale, nel reparto di malattie infettive del Cardarelli, di una persona originaria di Montorio nei Frentani. Questa nuova ospedalizzazione porta quindi i ricoveri da covid-19 in Molise a quota 10, di cui 1 in terapia intensiva.

SCENDE IL NUMERO DEGLI ATTUALMENTE POSITIVI

I guariti oggi sono quasi il triplo dei nuovi positivi e quindi il numero delle persone che in Molise hanno attualmente il covid scende a 342. Gli 8 contagi odierni emersi su un totale di 215 tamponi per un tasso di positività del 3,7%, arrivano da 6 diverse località, fra queste anche Guglionesi dove c’è un focolaio individuato nella scuola. Importante numero di guarigioni nelle ultime 24 ore, fra cui 6 a Campobasso e 5 a Termoli.

I DATI NAZIONALI

In Italia il bollettino del Ministero della Salute segnala 9.709 nuove positività su 487.109 tamponi (2%). I decessi sono stati 46 nelle ultime 24 ore. Ricoveri in lieve aumento: +95 nei reparti ordinari e +8 in Terapia Intensiva.