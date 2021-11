Ieri in Molise 1 ricovero, 16 contagi (su 677 test) e 9 guariti

39 CONTAGI, CIRCA UN TERZO A GUGLIONESI DOVE CI SONO CASI TRA I MINORI

39 nuovi casi di infezione su 608 tamponi molecolari (tasso di positività al 6.4%). Come preannunciato, sono diversi i casi che si riferiscono al comune di Guglionesi, dove ci sarebbe un cluster tra i minori (chiaramente non vaccinati).

Gli altri contagi sono stati rilevati in cittadini di Larino (4), Portocannone (3), Isernia (3) e in altri 12 comuni della regione. 0 quest’oggi i guariti pertanto il numero di attualmente positivi sale a 356. Solo 7 giorni fa (sabato 13 novembre) erano 250.

Nessuna ospedalizzazione (nè dimissione) si è registrata nelle ultime 24 ore pertanto i ricoverati per Covid al Cardarelli restano 9 (8 in Malattie infettive e 1 in Terapia Intensiva).

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia superati gli 11mila contagi, per un tasso di positività stabile al 2%. 11.555 per l’esattezza, ed è il quarto giorno consecutivo che il numero supera le 10mila unità. Le vittime sono state 49 (ieri 48). Stabile il numero complessivo di ricoverati in terapia intensiva (512) mentre cresce quello relativo alle aree mediche (oggi 4250, ieri 4.145).