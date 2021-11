2 novembre – In due giorni nessun contagio su 365 test e 0 ricoveri

Ieri (1 novembre) in Molise 0 positivi, 0 guariti e nessun nuovo ricovero in ospedale.

La ‘fotografia’ sull’andamento dell’epidemia in Molise non cambia rispetto a ieri: anche oggi – 2 novembre – non sono state accertate nuove infezioni sui 231 tamponi processati nel laboratorio dell’ospedale Cardarelli. Non ci sono nuove guarigioni nè ingressi o dimissioni dai reparti covid. L’unica novità sostanziale riguarda purtroppo il decesso del sacerdote bresciano che era ricoverato in Terapia Intensiva. Ieri sera, intorno alle 22, è deceduto. Il numero delle persone ricoverate nel nosocomio del capoluogo scende dunque a sei: cinque in Malattie Infettive, uno in Rianimazione.

I DATI NAZIONALI – Il bollettino del Ministero della Salute riferisce di 2.834 positivi in Italia, per un tasso di positività dell’1.2%. Le vittime sono 41 e salgono i ricoveri: rispetto a ieri +129 nei reparti ordinari e +21 nelle Terapie Intensive.