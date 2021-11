19 novembre – Covid, 9 in tutto i pazienti in ospedale. 317 molisani col virus, oggi +16. Terza dose, da domani si parte con over 40

Ieri in Molise 2 ricoveri, 25 contagi e 13 guarigioni

RICOVERI COVID, OGGI + 1: E’ TERMOLESE – Un nuovo ricovero al Cardarelli nelle ultime ore: riguarda un cittadino di Termoli che è stato portato a Campobasso perché con i sintomi del Covid e un tampone molecolare che ha confermato la positività. Al momento in terapia intensiva c’è solo una persona (una donna) mentre sono 8 le persone ricoverate nella sub intensiva covid. I casi più recenti riguardano oltre al paziente termolese odierno una donna di 55 anni di Isernia, non vaccinata, e un 68enne di Larino che ha con una sola dose di vaccino.

PAZIENTE DI IERI TRASFERITO DA SAN TIMOTEO: TAMPONI A TUTTO IL REPARTO E AI MEDICI CHE HANNO AVUTO CONTATTI – L’uomo residente a Larino trasferito ieri l’altro al Cardarelli perchè trovato positivo al covid era entrato in ospedale per un problema cardiaco, di natura completamente diversa dalla infezione da sars Cov 2. Il tampone, inizialmente, era negativo ma poi, nel corso della permamenza ospedaliera, i nuovi accertamenti hanno messo in evidenza la positività. Nelle ultime ore è partito lo screening per tutto il personale medico e infermieristico che ha avuto a che fare con lui durante le cure ospedaliere. Al momento, sulla base dei primi test rapidi cui il personale si è sottoposto, non risultano altri casi di positività.

16 CASI, TASSO DI POSITIVITÀ AL 2.4%. 9 GUARITI

Sono 16 i nuovi casi di infezione a fronte di 677 tamponi molecolari. Il tasso di positività si è dunque abbassato (rispetto ai giorni scorsi) al 2.4%. Un quarto dei casi (4) si riferisce alla cittadina di Isernia, 2 invece rispettivamente a Campomarino, Termoli, Monteroduni e Pesche. Contagi singoli anche in altri 4 comuni.

Ci sono anche 9 guariti – 5 di Campomarino, 3 di Campobasso e 1 di Ferrazzano – il che porta il numero di attualmente positivi in regione a 317.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si è superata quota 10mila contagi per il terzo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi accertati sono stati 10.544, per un tasso di positività del 2%. I decessi sono stati48 mentre continua la risalita delle degenze: ricoveri ordinari +57 e terapie intensive: +9.

CRESCONO INCIDENZA E OCCUPAZIONE POSTI LETTO. MOLISE SOTTO SOGLIE CRITICHE

L’incidenza settimanale in Italia cresce ancora e si attesta a 98 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 78 di sette giorni fa. Stabile invece l’indice Rt che è a 1,21. Aumenta ancora l’occupazione dei letti in ospedale con il Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Bolzano che si salvano per un soffio dal passaggio in zona gialla. È quanto emerge dal report della Cabina di regia relativo alla settimana 8-14 novembre.

“Continua per la quarta settimana consecutiva – si legge nel report – l’aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione che, a livello nazionale è ben al disopra della soglia di incidenza di 50 casi per 100.000 abitanti”. Sfiora infatti quota 100 e solo 4 regioni non superano la soglia di 50: Basilicata, Molise, Puglia e Sardegna.

Quanto agli ospedali, il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 5,3%% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 18 novembre) vs il 4,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute all’11 novembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 7,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 18 novembre) vs il 6,1% di una settimana prima. Il Molise attualmente risulta avere tassi di occupazione al 3%.

Sono tre le regioni che superano la soglia di occupazione dei posti in terapia intensiva: il Friuli Venezia Giulia, la provincia autonoma di Bolzano e le Marche.

Tutti i territori (Molise compreso) risultano classificati a rischio moderato. Tra questi però il Friuli Venezia Giulia è ad alta probabilità di progressione a rischio alto.

TERZE DOSI AGLI OVER 40: PRENOTAZIONI DA DOMANI 20 NOVEMBRE



Il d-day delle terze dosi per coloro che appartengono alla fascia d’età 40-59 anni era fissato al 1 dicembre ma ieri il Commissario Figliuolo ha emanato una circolare alle Regione con cui si anticipa. Resta ferma la circostanza che per procedere alla terza somministrazione devono pur sempre essere passati 6 mesi dall’ultima. Il Ministro Speranza ha motivato csì la decisione: “La curva del contagio sale nel nostro Paese. È giusto, quindi, anticipare al 22 novembre la campagna per i richiami vaccinali per la fascia d’età 40-59 anni”. Aggiungendo: “Ora bisogna insistere sulle vaccinazioni”.

MOLISE, SABATO 20 NOVEMBRE PORTALE APERTO ALLE PRENOTAZIONI PER 40-59 ANNI

NOTA ASREM – In esito alla riunione della “Cabina di regia” di ieri 18 novembre tra la Struttura Commissariale, la Direzione Generale della Salute e la Direzione Strategica Asrem, ed in aderenza alla circolare del Commissario straordinario Figliuolo diramata nella serata di ieri è stata raggiunta la determinazione di procedere alla somministrazione della terza dose anche per la fascia di età compresa tra i 40 ed i 59 anni. Pertanto dal 20/11/2021, sul portale Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 ( http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/ ) sarà possibile effettuare la prenotazione della III dose (dose booster) per cittadini dai 40 anni in su che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 gg, con possibilità in autonomia di scelta della data, orario e sede di somministrazione.

Continuano ad essere prenotabili sul medesimo portale:

prenotazione online prima dose– per chi non ha fatto ancora la prima dose con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario; III dose per soggetti fragili dai 18 anni in sue che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 gg; III dose per cittadini dai 60 anni in sue che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 gg; III dose per operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture private operanti in Molise che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 gg;

La Asrem fa sapere inoltre che è possibile effettuare:

la riprogrammazione (cancellazione dell’appuntamento fissato e definizione del nuovo) in autonomia scegliendo luogo, data ed ora per la seconda dose; la riprogrammazione(cancellazione dell’appuntamento fissato e definizione del nuovo) in autonomia scegliendo luogo, data ed ora per la terza dose;

Si precisa che i cittadini over 80 e gli ospiti e operatori delle RSA e Case di Riposo non devono procedere alla prenotazione, in quanto reclutati direttamente per la somministrazione con sms della Regione Molise.

Si precisa, altresì, che il personale ASREM sia under 60 che over 60 non deve effettuare la prenotazione tramite il portale, in quanto – per garantire la copertura dei turni di servizio – detto personale viene vaccinato secondo una calendarizzazione interna all’azienda.

SI AUSPICA LA PIU’ AMPIA ADESIONE ALLA CAMPAGNA VACCINALE:

Per informazioni e supporto alla prenotazione rimane disponibile il call center Covid Regione Molise al n. 0874.1866000 – mail:adesionivaccinazionicovid@regione.molise.it