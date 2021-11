17 novembre – Impennata di casi, il tasso schizza al 6,6%. Ancora un ricovero Covid

Ieri in Molise 14 contagi (2%) e 14 guariti, oltre a 3 ricoveri.

72ENNE DI MONTERODUNI IN OSPEDALE

È una donna di 72 anni non vaccinata la paziente che nelle ultime ore è stata trasferita all’ospedale Cardarelli di Campobasso, andandosi ad aggiungere ai tre ricoveri di ieri, anche loro non immunizzati perché privi finanche della prima dose. La 72enne è risultata positiva al test molecolare dopo quello rapido suggerito dal medico di famiglia e già domani dovrebbe essere sottoposta agli anticorpi monoclonali che, per inciso costano alla pubblica sanità circa 3mila euro a seduta.

CONTAGI IN CRESCITA

Torna a crescere il contagio da coronavirus in Molise dove oggi sono emersi 56 casi di positività in 15 diversi comuni. Il tasso si attesta sul 6,6% per effetto di 845 tamponi processati, uno dei più alti degli ultimi mesi. In linea con quanto sta accadendo anche nel resto d’Italia, dove alla vigilia dell’inverno e per effetto delle ore che si passano al chiuso i casi positivi crescono, il Molise registra 56 positivi in 24 ore a fronte di un unico guarito. 16 sono concentrati a Isernia, la cittadina che in questo momento ha un numero di positivi decisamente elevato, tanto che per la prima volta nella storia Covid locale, i numeri della provincia di Isernia superano quelli della provincia di Campobasso. Ricordiamo, come mero dato di cronaca, che nella città pentra si sono svolte le elezioni amministrative in due turni, l’ultimo dei quali esattamente un mese fa.

10 POSITIVI A CASACALENDA, CASI FRA I PIU’ PICCOLI

Da segnalare poi i dieci casi concentrati a Casacalenda che in parte si spiegano come ha chiarito la sindaca Sabrina Lallitto con diversi bambini risultati positivi al molecolare dopo i sospetti del test rapido.

“Dallo screening fatto ieri ai bambini e personale della scuola dell’infanzia, sono risultate alcune positività – ha scritto Lallitto su Facebook -. L’atteggiamento più da seguire, ora, è quello della trasparenza, della collaborazione e dell’attenzione.

Le famiglie coinvolte osserveranno la quarantena e si renderanno disponibili alla raccolta di informazioni che farà l’Asrem al fine di ricostruire quanto più precisamente la catena dei contatti. È importante che la comunità resti unita e che questa condizione si risolva al più presto possibile”.

I DATI NAZIONALI

Sono 10.172 i nuovi casi di coronavirus in Italia, per un tasso di positività dell’1.9%. Oltre 10 mila casi in 24 ore non si avevano dai primi di maggio. I decessi odierni sono 72 (ieri sono stati 74). Ricoveri: +90. Terapie intensive:+5