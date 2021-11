Articolo in aggiornamento

UN SOLO CONTAGIO E TRE GUARITI, SITUAZIONE INVARIATA AL CARDARELLI

Il bollettino quotidiano dell’Asrem riferisce oggi di un solo contagio e tre guarigioni, mentre la situazione ospedaliera resta invariata rispetto a ieri.

L’unico nuovo positivo è stato registrato a Gildone su 303 tamponi (0,3%), mentre con tre persone che hanno sconfitto il virus il numero degli attualmente positivi scende a 243. In ospedale sempre due ricoverati: uno in Rianimazione e l’altro in Malattie infettive.

CIRCA 70 POSITIVI A ISERNIA, MOLTI GIOVANISSIMI NON VACCINATI. 2 SCUOLE IN DAD

Una settantina di contagi, più o meno la metà dei positivi ha meno di 15 anni e non ha ricevuto il vaccino. Isernia è la cartina tornasole di una situazione epidemiologica che sta riguardando tutto il Paese: l’aumento dei casi tra i più giovani. Fenomeno che potrebbe favorire la quarta ondata del virus. Intanto nel capoluogo pentro da oggi (15 novembre) lezioni a distanza per nove classi della San Giovanni Bosco e due per la Giovanni XXIII, mentre prosegue lo screening svolto dalle autorità sanitarie per individuare ulteriori infezioni da Sars-Cov-2. I contagi registrati nei giorni scorsi tra gli studenti hanno indotto l’amministrazione comunale a prendere questa decisione in accordo con i dirigenti scolastici e in base ai nuovi protocolli del Ministero dell’Istruzione.

“Le nuove direttive del Miur in materia di gestione del Covid – riferiscono dal Comune – prevedono che il numero di classi in dad sia determinato non solo dalla presenza di positivi, ma anche dalla necessità di effettuare screening nelle classi in cui si riscontrano casi e dalla tempestività delle risposte ai test diagnostici”. Quindi, l’appello dell’amministrazione alla cittadinanza: “Si raccomanda ai cittadini di continuare ad adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare possibili contagi. L’amministrazione comunale continuerà a monitorare costantemente la situazione e ad informare la cittadinanza”.

IL REPORT DELLA SETTIMANA SCORSA

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Il bollettino nazionale riferisce di 5.144 nuovi casi di infezione, pari a un tasso di positività del 2.1% (ieri era all’1.7%). Gli attualmente positivi in Italia sono più di 120mila. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 44 (ieri 36) e sono aumentate le degenze: +161 quelle nei reparti ordinari Covid, +17 quelle nelle terapie intensive.