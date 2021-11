Ieri in Molise si erano registrati 15 contagi e 15 guarigioni.

38 CONTAGI, 16 A ISERNIA. IN TUTTA LA REGIONE I POSITIVI SONO 250

38 tamponi positivi su 743: il tasso di positività oggi è del 5.1%. Ma il dato è in particolare la conseguenza di quei 16 contagi nella sola città di Isernia, che da giorni registra numeri alti. Le altre diagnosi si riferiscono a cittadini di altri 11 comuni, a testimonianza di come il virus circoli in maniera diffusa. Si rilevano altri 4 positivi a Termoli, altri 3 a Campobasso, 3 anche nella piccola Monteroduni.

Oggi il bollettino non riporta nuove guarigioni, pertanto il numero di attualmente positivi in regione sale ed è ora di 250.

SCENDONO I RICOVERI, OGGI DUE DIMISSIONI DA INFETTIVE

La buona notizia di oggi è la dimissione di due pazienti (di Campobasso e Sant’Angelo del Pesco), entrambi ricoverati nel reparto di Malattie Infettive ma che finalmente potranno far ritorno a casa. Cala dunque il numero complessivo di ricoverati in proporzione ai posti letto, già basso rispetto alla media nazionale. Restano due degenti in Malattie infettive e uno solo in Terapia intensiva. Oggi è il sesto giorno consecutivo che in Molise non si registrano ospedalizzazioni per Covid.

SCUOLA JOVINE DI CAMPOBASSO, PRESIDE: “NESSUN CLUSTER. SOLO 5 POSITIVI”

Solo cinque persone hanno un’infezione da Sars-cov-2 all’interno dell’istituto comprensivo ‘Francesco Jovine’ di Campobasso. A chiarirlo il dirigente scolastico Francesco Delzio all’esito degli 80 tamponi eseguiti tra dirigenza e personale scolastico. Tra i positivi ci sono anche alcuni bambini che frequentavano il corso di nuoto alla M2 di Campodipietra. “Le tempestive misure di sicurezza attuatore alla scuola hanno quindi permesso di evitare che il contagio si diffondesse”, puntualizza il preside della Jovine. Che ha anche sottolineato che “non c’è nessuna focolaio all’interno della scuola”.

I DATI NAZIONALI

Oggi in tutta Italia si sono registrati altri 8.544 casi di infezione, per un tasso di positività dell’1.6% (in leggero calo rispetto a ieri). I decessi sono stati 53 (ieri 68) e le degenze sono aumentate. Le terapie intensive occupate da pazienti Covid sono 8 più di ieri, con 39 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari sono 72 in più rispetto al giorno precedente.