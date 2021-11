11 novembre – Muoiono in ospedale due ultranovantenni, 30 nuovi contagi. Molise resta zona verde in Europa

Ieri in Molise 12 contagi su 548 test (2,2%), nessun ricovero né dimissioni, 0 guariti.

DECEDUTI DUE ANZIANI IN MALATTIE INFETTIVE

Giornata funesta per il Molise riguardo all’emergenza covid, dato che nelle ultime 24 ore due ultranovantenni hanno perso la vita a causa delle complicazioni dovute al virus Sars-Cov-2 mentre erano ricoverati all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Un 9enne di Gildone e un 94enne di Campobasso, entrambi ricoverati nel reparto di Malattie infettive, sono spirati nelle scorse ore allungando quindi la tragica lista dei decessi covid in Molise che ora, secondo il conto tenuto da primonumero.it, tocca quota 531 da inizio della pandemia. Sei giorni fa, il 5 novembre scorso, erano morte due anziane, anche loro ultranovantenni.

OGGI 30 POSITIVI, SFONDATA QUOTA 200 TOTALI AL MOMENTO

Sono 30 su 812 tamponi refertati i test positivi oggi in Molise. Il tasso di positività si attesta sul 3,7% ed è Isernia la località dove emerge il numero più alto di contagi, ben 9. Sono invece soltanto 2 i guariti riscontrati oggi e questo porta il numero degli attualmente positivi sopra quota 200 e con precisione a 212.

NESSUN NUOVO RICOVERO, RESTANO 5 LE PERSONE IN OSPEDALE

A eccezione dei due decessi, non si registrano novità in tema di presenze in ospedale. Restano perciò cinque le persone assistite dai medici, dei quali quattro in Malattie infettive e una in Rianimazione.

MOLISE RESTA VERDE CON SARDEGNA E VALLE D’AOSTA. EUROPA E RESTO D’ITALIA GIALLA E ROSSA

3 territori d’Italia restano verdi, e dunque con una minore incidenza di contagi: sono il Molise, la Sardegna e la piccola Valle d’Aosta. Il resto d’Europa, ad eccezione di alcune aree della Spagna, è contraddistinto dai colori giallo, rosso e rosso scuro. In Italia invece fa la sua ricomparsa il colore rosso laddove giovedì 4 novembre (mappa sotto) il Paese era giallo con l’eccezione di qualche territorio verde (tra cui il Molise).

La mappa è dell’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

I DATI NAZIONALI

Oggi il bollettino quotidiano del Ministero della Salute riferisce di 8.569 casi su 595.812 tamponi eseguiti per un tasso di positività pari al 1,4%, leggermente inferiore a quello di ieri. In lieve calo anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (-1) mentre per i ricoveri nei reparti ordinari si registra un +62. Oggi i decessi causati dal covid-19 sono stati 67.