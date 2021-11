1 novembre – Zero contagi su 134 tamponi, nessun guarito e ricoveri stabili

Ieri in Molise 1 ricovero, 1 dimissione, 1 positivo su 192 tamponi (0,5%)

Novembre inizia nel segno dello ‘zero’: non ci sono nuovi contagi sui 134 tamponi refertati nelle ultime 24 ore, come riferisce Asrem nel bollettino di oggi, giornata festiva di Ognissanti. I casi attualmente positivi restano 115. Non ci sono guarigioni nè nuovi ricoveri o dimissioni in ospedale. Il numero dei malati assistiti nei reparti covid è stabile: due in Terapia Intensiva e cinque in Malattie Infettive.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi sono stati 2.818 i casi positivi rilevati su un numero relativamente basso di tamponi processati, vale a dire 146.725, per un tasso di positività dell’1,9%. Sono 20 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore a causa del covid, mentre aumentano le persone ricoverate in terapia intensiva (+22) e quelle nei reparti ordinari (+109).