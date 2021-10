VENERDI’ 22 Resta incerto e con una elevata capacità di pioggia il tempo sul Molise. La perturbazione atlantica che ha preso il posto dell’anticiclone delle Azzorre sta rendendo assai variabile il clima. Un maggior afflusso di nubi renderà più grigio il cielo fin dalle prime ore del mattino; nel pomeriggio qualche rovescio, anche a carattere temporalesco, è previsto nella provincia di Isernia e lungo i rilievi dell’area del Fortore. Anche in serata e nottata cieli molto coperti ma con temperature miti e anche con valori sopra la media stagionale specie lungo il litorale dove nelle ore centrali si arriverà anche a 25 gradi.

SABATO 23 Ancora capriccioso il tempo in questo inizio di fine settimana dove si alterneranno nuvole e spazi soleggiati. Tempo clemente su buona parte del Molise ma in serata non è affatto da escludere qualche rapido rovescio in basso Molise. Le temperature non subiranno uno stravolgimento anche se si abbasseranno rispetto alle 24 ore precedenti. Il calo si avvertirà soprattutto lungo la costa.

DOMENICA 24 Anche questa domenica si caratterizzerà per una spiccata variabilità. Inizialmente nuvoloso, il tempo tenderà a peggiorare nel primo pomeriggio con diverse piogge da San Martino in Pensilis a Campobasso, Riccia, Frosolone e Bojano. Non sarà una perturbazione particolarmente intensa e durevole, anzi, durante la notte torneranno anche le stelle. Occhio al vento e all’atteso vortice ciclonico che dal Nord Africa si appresta a raggiungere le regioni meridionali dello Stivale.