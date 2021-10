Violenza su minori, droga e lesioni: espulso un senegalese irregolare

Su di lui anche la macchia della violenza sessuale su minori. E poi precedenti per droga e lesioni. Un senegalese, rintracciato in un casolare abbandonato nelle campagne di Campobasso, è stato portato in questura dagli agenti di via Tiberio ed espulso.

Pare vivesse in questo casolare da tempo e quando gli agenti sono arrivato per prenderlo e accompagnarlo negli uffici della questura, lo hanno quindi sottoposto a controlli e fotosegnalamento.

Proprio accertando la sua posizione gli agenti hanno scoperto la sua presenza irregolare sul territorio nazionale dopo la revoca del permesso di soggiorno per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge in materia di immigrazione.

Nei suoi confronti è stato quindi emesso dal prefetto un decreto di espulsione con conseguente accompagnamento presso il Centro Permanente per il Rimpatrio di Potenza, in attesa di essere rimpatriato in Senegal con divieto di mettere piede in Italia per i prossimi cinque anni, pena l’arresto con un ulteriore accompagnamento alla frontiera.

Il 21 ottobre scorso, invece, sempre nell’ambito dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina, si è svolta l’udienza di convalida del Giudice di Pace di Campobasso per l’espulsione di un cittadino gambiano, con precedenti penali a carico e già gravato da diversi ordini di espulsione con ordine di lasciare il territorio nazionale, emesso dal Questore di Campobasso

A seguito della convalida del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Campobasso, lo straniero è stato condotto dagli uomini della Questura presso la Polizia di Frontiera di Roma-Fiumicino per il rimpatrio in Gambia.