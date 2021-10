Violento scontro fra due auto sulla statale 87, tre feriti

Uno scontro violento sulla statale 87, all’altezza del caseificio Prozzo, in territorio di Sepino. Due auto sono rimaste coinvolte nel grave incidente avvenuto intorno alle 19 di questa sera, 24 ottobre, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute prontamente le ambulanze inviate dal 118 che hanno soccorso e trasportato i tre feriti in ospedale. Una persona è stata portata nel nosocomio di Benevento dall’ambulanza della postazione di Morcone, paese campano che si trova al confine con il Molise e poco lontano dal punto in cui è avvenuto l’impatto. Altre due persone invece sono state trasferite al Cardarelli di Campobasso. Il personale sanitario ha diagnosticato traumi lievi per le tre persone coinvolte nel sinistro: le loro condizioni di salute non desterebbero dunque preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri di Bojano per i rilievi del caso e per accertare le responsabilità dell’incidente che ha causato qualche disagio alla circolazione sulla statale 87, strada che collega l’area matesina alla provincia di Benevento.