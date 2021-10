Viaggi in autobus fino a Siena e Perugia, ripristinato il servizio

Una notizia che farà felici studenti universitari e tutti gli altri viaggiatori che fino a poco tempo fa utilizzano gli autobus Atm per raggiungere Roma, Siena e Perugia. I servizi di linea su questa tratta sono stati ripristinati, come ha annunciato questa mattina – 13 ottobre – in una nota stampa la stessa Azienda Trasporti Molisana.

Le partenze sono previste sia da Campobasso che da Termoli: sono state riattivate infatti la Campobasso-Roma, la Termoli-Roma e la corsa Campobasso-Perugia-Siena. Per dettagli su percorsi, orari e acquisto online consultare il sito web www.atm-molise.it.

I collegamenti erano stati sospesi circa un anno e mezzo fa, a causa della pandemia provocata dal covid e alla luce delle misure prese per limitare i contagi. Per i viaggi a lunga percorrenza infatti era previsto un restringimento della capienza e dunque un numero limitatissimo di posti a sedere (25). Da qui la decisione di Atm, su concessione del Ministero, di sospendere il servizio in attesa dei nuovi provvedimenti sui collegamenti extraregionali in relazione all’andamento della pandemia. Provvedimenti diventati ufficiali lo scorso 4 ottobre, quando è entrato in vigore il decreto che impone il green pass obbligatorio per prendere gli autobus.