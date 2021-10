Via alle Amministrative: 57mila molisani chiamati al voto, 19mila ad Isernia

Sono 30 i centri molisani che vanno alle urne oggi e domani per le Amministrative 2021. Erano in origine 31, ma a Chiauci, piccolo centro della provincia di Isernia, le consultazioni non si terranno perché nessuno si è candidato. Il paese è dunque commissariato fino al nuovo turno elettorale del prossimo anno.

I molisani chiamati alle urne sono poco più di 57mila. Tra i comuni interessati alla tornata elettorale, il più grande è Isernia, con poco più di 19mila aventi diritto al voto, mentre il più piccolo è invece Molise che conta poco più di 150 elettori.

Nel dettaglio, in provincia di Isernia sono chiamati alle urne 35.531 cittadini, in provincia di Campobasso 21.727.

In provincia di Campobasso si vota in 14 comuni: Baranello, Casacalenda, Civitacampomarano, Guardiaregia, Matrice, Molise, Morrone del Sannio, Portocannone, Rotello, San Biase, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, Sepino e Ururi.

Per la provincia di Isernia 16 comuni al voto: Isernia, Acquaviva d’Isernia, Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carpinone, Castel San Vincenzo, Colli a Volturno, Forlì del Sannio, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello, Pizzone, Roccamandolfi e San Pietro Avellana. A Chiauci niente elezioni in mancanza di candidati.

Si potrà votare domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 e l’elettore (cui non sarà chiesto il Green Pass) dovrà portare con sé la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido, oltre a indossare la mascherina e a rispettare il distanziamento.

Dei 30 Comuni molisani Isernia è l’unico comune con popolazione superiore a 15mila abitanti e quindi l’unico in cui è previsto l’eventuale secondo turno, il ballottaggio (17-18 ottobre) fra i primi due candidati sindaco che emergeranno dai risultati, qualora nessuno raggiunga al primo turno il 50 per cento più uno dei voti.

In tutti gli altri comuni chiamati al voto vincerà chi prenderà un voto più dell’avversario. Fanno eccezione San Giacomo degli Schiavoni e Roccamandolfi dove c’è una sola lista presente e quindi per essere valide le elezioni si dovrà raggiungere il quorum del 40% dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto. In entrambi i paesi la sfida è quindi fra l’astensione e il sindaco uscente, cioè Costanzo Della Porta a San Giacomo degli Schiavoni e Giacomo Lombardi a Roccamandolfi.