Vastogirardi, un punto che muove la classifica. Guida risponde a Ricamato

Un punto che muove la classifica e conferma la crescita della squadra. Il Vastogirardi sale a quota 2 in classifica e impatta al ‘Di Tella’ contro l’ostico Matese allenato da Corrado Urbano. Partita difficile, in cui gli altomolisani sono stati sotto, hanno rischiato lo 0-2 ma poi hanno avuto la forza e la qualità per riprenderla e pareggiare.

Una sorta di botta e risposta tra primo e secondo tempo: per i campani è andato a segno Vincenzo Ricamato, per il Vastogirardi Michele Guida. Due elementi di sicura qualità nel girone F di serie D.

Il primo tempo mostra da subito una FC Matese desiderosa di riscattarsi dall’eliminazione in Coppa Italia proprio ad opera della formazione molisana e dal pareggio deludente contro il Nereto di domenica scorsa. Ricamato regala ben presto il vantaggio ai suoi, ma il colpo del ko sfugge poi agli uomini di mister Urbano: El Quazni sbaglia infatti la massima punizione comminata dal direttore Palmieri per fallo in area. Nulla di fatto per i verdeoro e prima frazione che si esaurisce senza altri particolari episodi.

Nella ripresa dopo la canonica ‘strigliata’ negli spogliatoi di mister Prosperi il Vastogirardi ritrova coraggio e geometrie ed è sempre lui, Michele Guida, capocannoniere gialloblu a battere Del Giudice insaccando il gol del pareggio. La partita si mantiene equilibrata con le due formazioni che non riescono a prevalere l’una sull’altra, mostrando occasioni da gol e interessanti spunti che però non vengono mai concretizzati. Termina così, con un pareggio che non accontenta né scontenta nessuno.

VASTOGIRARDI 1

FC MATESE 1

VASTOGIRARDI: Carriero, Minchillo, Donatelli (46’ Secondo), Guadalupi, Montuori (56’ Ruggieri), Stranieri, Salatino (83’ Della Ventura), Acunzo, Ahmetaj, Guida (93’ Coia), Mingiano (68’ Alagia).

ALL.: Prosperi

FC MATESE: Del Giudice, Riccio, Setola, Fabiano, Congiu, Albanese, Scacco (78’ Andreassi), Ricamato, El Ouazni, Langellotti (71’ Masi), Ricci (89’ Iannetta).

ALL.: Urbano

ARBITRO: Andrea Palmieri di Brindisi

Assistenti: Valerio Brizzi (Aprilia), Davide Messina (Cassino).

MARCATORI: V. Ricamato (M), Guida (V).