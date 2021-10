Vastogirardi ritrova il sorriso: prima vittoria e tre punti ‘pesanti’ a Tolentino

Tre punti pesanti quelli conquistati dal Vastogirardi nella difficile trasferta a Tolentino. Nella gara valida per la sesta giornata del girone di andata del girone F del campionato di serie D, gli altomolisani vincono di misura in terra marchigiana grazie ad un rigore trasformato da Guida. E’ il primo successo in campionato per i ragazzi allenati da mister Prosperi che prima di questa gara avevano conquistato tre pareggi e due sconfitte.

Avvio del match alla camomilla, al 35′ lo squillo del Vastogirardi: Guadalupi viene atterrato al limite dell’area. Per l’arbitro non ci sono dubbi, è rigore netto. Dal dischetto Guida non sbaglia e porta in vantaggio gli ospiti.

Nella ripresa gli altomolisani potrebbero rendere più consistente il vantaggio sempre con Guida. Nel frattempo i locali restano in dieci per l’espulsione di Tortelli.

Mister Mosconi cambia un po’ le pedine in campo per cercare il pareggio. E sul finale il Tolentino sfiora in due occasioni il gol: siluro di Capezzani, Di Stasi si supera e devia in angolo. E poi è l’ex Campobasso Zammarchi a impegnare il numero uno avversario. Al triplice fischio il Vastogirardi festeggia la vittoria e sale a sei punti in classifica.