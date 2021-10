MERCOLEDI’ 27 Tempo incerto ma non più freddo e soprattutto non più piovoso. Se le previsioni portano ancora maltempo sulle regioni più a sud dell’Italia, il centro sembra essere fuori pericolo. Qui il ciclone Mediterraneo non creerà pesanti disagi, anzi, ci sarà spazio anche per qualche ora di sole in un contesto che però resta nuvoloso o almeno coperto. Va meglio sul fronte delle temperature che sono in lieve aumento. La tregua dovrebbe durare diversi giorni anche se da metà settimana le condizioni cambieranno, ma ancora una volta al Sud.

GIOVEDI’ 28 Ci sarà più sole in questo giovedì ma anche più vento e qualche pioggia nella notte. Gran parte della giornata trascorrerà tranquilla, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Stazionarie o lievemente in calo le temperature. Durante la notte qualche debole pioggia colpirà Cerro al Volturno, Campitello Matese e Venafro.