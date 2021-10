‘Un violino romantico’, nuovo imperdibile concerto di TermoliMusica

Nuovo concerto per TermoliMusica2021: Un violino romantico, con Lorenzo Parisi (violino) e Giuseppe Maiorca (pianoforte), si terrà il giorno 24 ottobre, sempre alle ore 18 nella Sala Cinema del Sant’Antonio di Termoli.

Da oltre trent’anni l’amicizia fra Lorenzo Parisi e Giuseppe Maiorca si è trasformata in un sodalizio musicale stabile e consolidato. Il repertorio eseguito in questo lungo tempo tocca tutti gli stili e le epoche, dal Settecento (Corelli, Vitali, Tartini ecc.) al Classicismo (Mozart e Beethoven), dal Romanticismo (Brahms, Schumann, Grieg, Tchaikovsky, Elgar ecc.) al Novecento italiano ed europeo (Martucci, Longo, Bettinelli, Bartok, Dvorak, Kreisler ecc.).

In duo, e in trio con il violoncello, si sono esibiti nelle principali città italiane (Milano, Roma, Venezia, Bologna, Bolzano, Messina, Catania, Savona, Pescara, Imperia, Udine, Spoleto, Sassari, Aosta, Trieste, Verona ecc.), in Spagna, in Francia, in Belgio e in Repubblica Ceca appassionando sempre il pubblico per l’intensità delle proprie esecuzioni e riscuotendo consensi dalla critica.

Nella serata di domenica 24 a Termoli eseguiranno brani di Elgar (Sonata op. 82, Salut d’amor), Beethoven (Fantasiestucke), Wieniawski (Legend), Massenet (Meditation de Thais), Brahms (Scherzo).