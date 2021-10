Una ri-partenza davvero eccezionale, per il Teatro del Loto, per la cultura, per il Molise. II pianista e compositore Nicola Piovani, Premio Oscar per l’indimenticabile colonna sonora de ‘La vita è bella’ di Benigni, inaugurerà infatti il nuovo Teatro di Ferrazzano, definito il più bel piccolo teatro d’Italia.

Il 15 e il 16 ottobre il Maestro Piovani, noto per aver firmato alcune tra le musiche più belle del cinema italiano oltre che per essere autore di teatro musicale e di musica da concerto, sarà in Molise per dare il la – è proprio il caso di dirlo – alla ripresa degli spettacoli nel teatro-gioiellino di Ferrazzano.

E che ripresa! Dopo lo stop imposto dalla pandemia e tutti gli strascichi correlati che spesso, troppo spesso, hanno reso il mondo della cultura e dello spettacolo ancora una volta la cenerentola delle attività economiche e sociali, questo evento sembra incarnare davvero una rinascita. Troppo spesso si dimentica che attorno al mondo della cultura ruota anche l’economia, e dunque lavoratori che hanno accusato più di altri i contraccolpi di questa crisi che, a margine e nel susseguirsi di mesi e mesi, ha finito per essere talvolta il prodotto di un lento – ma progressivo – morire. E il ‘mostro’ più temibile per la società è proprio l’appiattimento culturale.

Il Teatro del Loto però non è mai morto. Si è fermato, certo, ma nel mentre si è rinnovato e ora si mostra al pubblico, al Molise e non solo, più bello che mai. La sua attività artistica è ripresa (oltre che con proprie produzioni portate altrove in Molise e in Italia) lo scorso settembre con il tradizionale Loto Link Festival che però, quest’anno, è andato in scena al Convitto Mario Pagano di Campobasso. Ora invece è tutto pronto per tornare al Loto, completamente ristrutturato e impreziosito con un murale di impatto e nuovi mosaici sulla facciata dello stabile. Il Libero Opificio Teatrale Occidentale è il simbolo, crediamo, di questo rilancio che non può e non deve fermarsi qui, ma crescere e svilupparsi.

Queste le parole entusiastiche apparse sulla pagina social del Teatro del Loto, diretto da Stefano Sabelli, oggi. “E Sì! Adesso sì riparte davvero! E nel più bello dei modi. Con un grandissimo artista, un Premio Oscar che ci farà l’onore di tenere a battesimo il Teatro del Loto, dopo due anni di fermo dovuti, sì, alla pandemia ma anche a tutto il restauro delle facciate che in questo periodo abbiamo comunque realizzato.

Un restauro che ci ha impegnato per due anni, che ha coinvolto tutte le parti esterne del Loto e che ha reso il nostro Teatro un luogo d’Arte ancor più unico. Non solo per il Molise ma anche per l’Italia e il Mondo. Un Contenitore d’Arte che si fa Opera d’Arte in sé.

Sì! Siamo orgogliosi di quanto abbiamo portato a termine e di come il Loto sia diventato ora ancor più bello. E ciò che è bello, va condiviso! Per questo vi aspettiamo in tanti e con emozione alla nostra inaugurazione e – finalmente! – alla ripresa di tutte le nostre attività.

Prendendo a presto il titolo dello spettacolo di Nicola Piovani, che siamo felicissimi di ospitare per la nostra nuova ri-partenza possiamo davvero dire che ‘Il Teatro (non solo la Musica) è pericoloso’. Sì! Perché apre la menti e i cuori ed è un viatico alla Felicità….

Perciò: Pronti (ri)partenza… via! Ri corriamo la nostra Vita”.

Nicola Piovani si esibirà con il suo spettacolo ‘Note a margine su la Musica è Pericolosa’. Con lui, e col suo pianoforte, Marina Cesari al sassofono e Marco Loddo al contrabbasso.