Un nuovo televisore per il centro San Damiano coi soldi dell’evento benefico di quest’estate

Il denaro raccolto durante l’evento benefico organizzato dall’associazione “genitori del san Damiano” svolto il 17 agosto è stato speso per acquistare un televisore 55 pollici al fine di consentire agli utenti di visionare supporti didattici e film in maniera più agevole.

Lo rende noto lo staff del Centro Socio Educativo San Damiano di Termoli, centro comunale, gestito dalla Sirio cooperativa sociale, ed organizza attività per promuovere l’autonomia ed accrescere la qualità della vita. È aperto a persone con disabilità intellettiva e fisica con età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Tutti gli anni, l’associazione “genitori del san Damiano” organizza un evento di beneficenza per poter supportare le attività degli utenti del centro e soprattutto per far conoscere questa realtà alla società e per dare risalto alle attività svolte, oltre che sottolineare i successi ottenuti dagli utenti quantificabili in autonomia sviluppata.

Negli anni precedenti sono stati acquistati una sedia job per poter consentire alle persone con sedia a rotelle il bagno in mare e un depuratore dell’acqua.