Un gioiello per l’Unicef, Pandora sceglie la scuola di Petrella

Anche quest’anno Pandora, da tempo impegnata a fianco dell’Unicef in progetti che puntano a fornire un’istruzione di qualità ai più giovani ma anche a porre l’attenzione su obiettivi di sostenibilità come la parità di genere, la consapevolezza dei diritti e l’empowerment personale, ha organizzato l’iniziativa “Charm for Change”.

All’iniziativa ha partecipato anche la scuola secondaria di Petrella Tifernina. Tra gli charm disegnati è stato scelto quello di un’alunna dell’istituto petrellese, Giorgia che su carta ha raffigurato uno charm chiamandolo “Disegna i tuoi sogni”.

Per ogni gioiello Pandora per l’Unicef che sarà venduto entro il 5 gennaio 2022, saranno donati 15 euro per sostenere le iniziative a favore dei bambini.