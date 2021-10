Con la propria macchina ha travolto sei veicoli regolarmente parcheggiati a margine della strada. Era notte ed era ubriaco il protagonista di questo episodio avvenuto in via Iconicella, a Trivento.

I Carabinieri, con l’ausilio di un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, hanno sottoposto il ragazzo – fra l’altro neo patentato – all’etilometro accertando un tasso di gran lunga superiore al consentito. Al giovane è stata immediatamente ritirata la patente ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Campobasso, denuncia aggravata per l’orario notturno. Inoltre, è scattato anche il fermo del veicolo.

“Dal Comando Compagnia assicurano un rafforzamento del dispositivo di controllo del territorio, specie per i reati predatori, ma sottolineano – ancora una volta – come non si può prescindere dalle segnalazioni che giungono dai cittadini, ai quali è costante l’invito a chiamare il 112 anche solo per un semplice sospetto”.

Invece è scattata una multa particolarmente salata per un bar sprovvisto dell’apparecchiatura che consente la misurazione del tasso alcolico nonostante fosse aperto oltre la mezzanotte. L’esercizio era anche carente di alcune licenze.

Se ne sono accorti i militari del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Campobasso durante i controlli ad attività di vendita bevande e somministrazione alimenti. Il proprietario del locale dovrà pagare una multa di 1.400 euro.