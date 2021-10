Castel del giudice

Pronta la 4° Festa della Mela. Edizione esperienziale che guarda allo sviluppo delle aree interne

I migliori produttori biologici e naturali del Molise e dell'Abruzzo si incontrano a Castel del Giudice per la 4° edizione della Festa della Mela - Edizione esperienziale che il 9 e 10 ottobre 2021 dipingerà di profumi e sapori per tutto il giorno il borgo altomolisano tra degustazioni, visite guidate al meleto biologico e tra le patate viola, escursioni nella natura e in e-bike, prodotti tipici, giochi di una volta, laboratori e musica, spettacoli di divertenti street band, come la Zastava Orkestar

