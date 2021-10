Domani 2 ottobre a Tavenna vi sarà la quinta edizione del Molizaiko, evento che si svolge ogni anno nel mese di ottobre, come rappresentanza di varie iniziative culturali, enogastronomiche e artigianali.

Il progetto si prefigge lo scopo dello scambio e dell’unione di diverse culture, sia per preservare l’identità e l’appartenenza della minoranza storica Croata, che la completa integrazione sul territorio Molisano.

Parteciperanno all’evento Milan Bosnjak responsabile minoranze croate all’estero, Gloria Bozinovic esperto associato, Davorka Sarić, Neve ka Grdinić Console di Trieste, Iva Pavia console, Gloria Božinovic ‘Lada Kanjet Šimić” Antonella D’Antuono, Petra Milanović, la Regione Molise, il sindaco di Tavenna Paolo Cirulli, il sindaco di Acquaviva Francesco Trolio, il sindaco di San felice del Molise Fausto Bellucci Lada Kanajet Simic Matica Islijelenica.

Nell’evento si esibiranno un gruppo folkloristico croato, e un gruppo folkloristico molisano.

Vi sarà l’inaugurazione di una mostra dei lavori del tombolo di Tavenna, con l’esposizione di lavori e fotografie, per testimoniare la storia di questa antica arte, che vista la sua unicità è correlata con il tombolo di Lepoglave, e quello dell’isola di Pag in Croazia, che le artigiane hanno tramandato fino ai giorni nostri, con esibizione delle stesse.

Nella manifestazione di sapori e saperi, si terrà il cooking show in cui i nostri cuochi realizzeranno piatti tipici della tradizione croato molisana, e si confronteranno con cuochi croati, con relativa premiazione finale.

Nella sezione dedicata alla cultura, in collaborazione con la Facoltà Teologico Cattolica di Spalato (Croazia), sarà presentato il libro, stampato per l’occasione in italiano, della tesi di dottorato di fra Petar Milanovic Trapo sui tre comuni croato molisani: Acquaviva, San Felice del Molise e Montemitro.

Inoltre, sempre nella sezione Cultura, sarà presentata la collana di opere dello scrittore Mario Giorgetta di Montemitro, e Giovanni Romagnoli anch’esso di Montemitro, che presenterà il tema a minoranza croata “Passato, Presente e Futuro”.

Sarà realizzato anche il costume folkloristico storico della nostra comunità, che rimarrà a disposizione dei comuni per essere indossato nelle manifestazioni ufficiali.

L’amministrazione comunale con a capo il sindaco Paolo Cirulli e alcune guide, accompagneranno gli ospiti per i monumenti e gli scorci tipici di Tavenna, e il 3 ottobre il tour paesaggistico continuerà con minibus per visitare gli altri tre paesi di origine croata, sempre con guide, per i percorsi naturalistici e storici dei borghi.

Il Molizaiko è un momento di festa ed unione, molto importante soprattutto in questa edizione dopo il periodo di isolamento dovuto alla pandemia.