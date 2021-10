Torna a casa il piccolo Vito: era stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Napoli

È una storia a lieto fine quella di Vito, il bimbo molisano che lo scorso 20 ottobre era stato trasferito in elicottero all’ospedale Santobono di Napoli dal nosocomio di Campobasso. Il piccolo sta meglio, ma era arrivato nel capoluogo partenopeo in condizioni critiche dopo un trasferimento disperato a bordo dell’eliambulanza partita dal capoluogo molisano.

Vito aveva bisogno di un intervento chirurgico molto delicato e complesso, un’operazione salvavita che solo un cardiochirurgo specializzato avrebbe potuto eseguire. In pratica, una figura specialistica che attualmente è assente nell’organico del Cardarelli di Campobasso. Tanto è vero che il Piano operativo straordinario 2019-2021 adottato dal presidente commissario per la sanità Donato Toma ha confermato l’accordo con il Santobono di Napoli proprio per la pediatria e per casi come questo. L’ospedale di Campobasso, Dea di primo livello, non è in grado di far fronte ad emergenze di questo tipo che solo una struttura sanitaria di secondo livello può garantire.

Dopo dieci giorni di angoscia e di grande preoccupazione, Vito è stato dimesso dal Santobono grazie ad un miglioramento del suo quadro clinico ed è tornato a casa. Ha potuto riabbracciare la famiglia e gli amichetti.

Quando si è diffusa la notizia della gravità delle condizioni di salute del bambino, della corsa al Cardarelli prima e all’ospedale di Napoli poi, tre comunità si sono strette attorno ai genitori che vivono a Bojano ma sono originari di Roccamandolfi (la mamma) e di San Massimo (il papà).

Proprio il sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi ha annunciato il ritorno a casa di Vito con un post pubblicato su Facebook assieme ad una fotografia in cui il piccolo è finalmente sereno e sorridente. “Finalmente, dopo tanta tanta paura, ci godiamo di nuovo il sorriso del piccolo Vito. A volte – scrive il sindaco Lombardi – la vita ci sa sorprendere compiendo dei veri e propri miracoli. Grazie alla comunità di Roccamandolfi che nelle difficoltà si stringe sempre come una vera grande famiglia e a tutti coloro che da ogni parte del Molise hanno fatto sentire la propria vicinanza ed il proprio affetto in ogni forma e modo alla famiglia”.