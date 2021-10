Tifosi allo stadio, la mozione del Pd: “Istituire un servizio navetta”

“Istituire un servizio navetta per agevolare l’accesso allo stadio dei tifosi del Campobasso”. E’ quanto chiede in una mozione il gruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, con primo firmatario il capogruppo Giose Trivisonno.

“La squadra va bene, sta dando grandi soddisfazioni al pubblico – spiega il consigliere –. Un pubblico sempre più numeroso, proveniente spesso dai paesi della regione. Al Comune di Campobasso abbiamo chiesto di istituire un servizio navetta per agevolare il flusso dei tifosi, rendendo così più comodo l’accesso allo stadio per i supporter rossoblù”.

Un servizio che “copra i quartieri e possa garantire corse anche dal Terminal bus” prosegue. Nell’ottica di “un principio che resta sempre lo stesso: le istituzioni devono agevolare in ogni modo la squadra ed i tifosi rossoblù perché riteniamo che sia doveroso e perché il calcio, soprattutto in una fase post-pandemica, può essere un volano per far conoscere la nostra città e far vivere momenti di gioia ai nostri cittadini”.