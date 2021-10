… anzi no, anche se la tentazione (non ce ne vogliano i creatori dell’opera) è forte. Termoli Perla dell’Adriatico in Molise: questo il significato del gigantesco acronimo con pretesa di opera d’arte urbana schiaffato all’altezza della rotonda di Mimmo Cannone, tra via Corsica e la diramazione per RioVivo. Con tanto di panchine e “zona relax” dove ammirare il mare frastornati tra lo sfrecciare delle auto e lo sferragliare dei treni. E con una preghiera: speriamo che il vento del nord non butti giù l’installazione, sennò sai che guaio. Vabbè, i gusti so gusti, ma è anche vero che la bellezza non è una opinione.