Terza vittoria consecutiva per il Termoli 2016: 1 a 0 al Ripalimosani

Il Termoli 2016 vince e convince ed ottiene la terza vittoria consecutiva tra campionato e coppa. Ieri la quarta del campionato di Promozione, con la vittoria per 1 a 0 sul Ripalimosani.

Mister Lallopizzi conferma l’undici di domenica scorsa vittorioso a Torremaggiore. Per Impicciatore, reduce da un’infortunio e non al meglio, solo panchina. Conferma in avanti per il duo Orlando – Recchia ed è proprio quest’ultimo al 31’ minuto a regalare al Termoli la vittoria contro un buon Ripalimosani.