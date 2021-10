Avrebbe tutte le carte in regola per essere un delizioso angolo di città e invece il parchetto ‘Aldo Moro’, nei pressi di via De Gasperi e a due passi dall’Istituto Boccardi nonchè dal Comando della Polizia Municipale si trova – praticamente sempre come ci dice un cittadino che frequenta abitualmente quella zona – nello stato testimoniato da queste foto, scattate oggi 27 ottobre.

Le aree verdi sono deturpate da bottiglie di tutti i tipi, cartacce, mascherine (quella ormai è una costante dei nostri giorni). Ma a terra si possono trovare anche ciabatte, pezzi di vetro, materiale plastico e tanto altro.

A ciò da qualche giorno si aggiunge il residuo della potatura. Come ci riferisce l’autore della segnalazione, “giorni fa sono venuti a tagliare l’erba ma non hanno pulito”. E questo è il risultato.

Un’incuria di un bene pubblico, di un luogo per la città e i cittadini, che fa davvero male a vedersi.