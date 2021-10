Anche la regione Molise tra le regioni in giallo per l’allerta meteorologica diramata per oggi, giovedì 7 ottobre, dalla Protezione civile. L’avviso riguarda in special modo l’area costiera dove dalle prime ore del mattino e per le successive 12/18 ore si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulate da deboli a moderate, specie sui settori costieri. I fenomeni – scrivono ancora dal centro funzionale – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Insomma una giornata di chiaro stampo autunnale dopo una partenza della stagione decisamente timido.

Il maltempo, dopo i danni registrati in Liguria e in Sicilia, si sta concentrando al centro sud e proprio lungo il versante Adriatico. Oltre a noi c’è un avviso di allerta gialla anche per Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. Mentre è in arancione la Calabria.

In calo anche i valori termici a causa di venti gelidi, Bora e Grecale, che porteranno anche qualche spolverata di neve sulle Alpi orientali e ungo le cime più elevate dell’Appennino settentrionale.