LUNEDI’ 1 Molte nuvole e piogge sparse sul Molise in questo lunedì di Ognissanti: dal nord Atlantico è in arrivo una nuova perturbazione che condizionerà il meteo per tutta la settimana. Oggi avremo un tempo tipicamente autunnale con foschia e nebbia, specie nelle prime ore del giorno e anche dei rovesci. La provincia di Isernia sarà interessata dal maltempo mentre il capoluogo, la costa e il basso Molise resteranno più asciutti (e parzialmente anche soleggiati) ma in serata anche lì arriveranno deboli piogge. Temperature poco al di sopra della media stagionale.

MARTEDI’ 2 Tempo stabile e soleggiato in questo martedì in cui continuerà a fare caldo, con temperature addirittura al di sopra delle medie stagionali. Non facciamo illusioni, però, perché già da domani il quadro dovrebbe mutare e radicalmente con vento, calo termico e un diffuso maltempo.