Sito archeologico di Altilia e dissesto, realizzata un’opera di sostegno vicino al Ponte Tammaro

È stata realizzata dai Vigili del Fuoco un’opera di sostegno nel sito archeologico di Altilia-Saepinum. In occasione di un sopralluogo, richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise e a cui ha preso parte il Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, è emersa infatti la necessità di interdire alcune aree a causa di vari dissesti statici rilevati.

Tra le aree interdette vi era una che si trovava in posizione prospiciente la facciata di un fabbricato nelle immediate vicinanze della “Porta Tammaro”.

Quindi, al fine di ripristinare almeno il traffico pedonale in quella zona, è stata realizzata questa opera provvisionale in legno, che consiste in una puntellatura di ritegno realizzata con materiale acquistato dalla Soprintendenza.

Un’opera – fanno sapere dal Comando – che va non solo nella direzione della tutela del patrimonio culturale ma anche in quella di servizio per la comunità e spirito di collaborazione tra le diverse Istituzioni.