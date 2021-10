Riapertura della piscina comunale e soliti problemi: il parcheggio negli stalli riservati al condominio oppure il parcheggio sul marciapiede lungo il tratto iniziale di via Giappone sono al completo. Mamme e papà, nonni e nonne dei futuri campioni della rana o del dorso, tutti di corsa in una continua lotta contro il tempo. A nemmeno 100 metri c’è piazza del Papa, enorme e libera. A 50 passi c’è il bocciodromo e alle spalle ci sono i parcheggi liberi. Eppure le mamme, i papà, i nonni lasciano la macchina in.. settima corsia, sul marciapiede. Vicino anzi vicinissimo al bimbo alle prese coi braccioli e la tavoletta, con la cuffia e gli occhialini appannati. Il bambino in acqua è meraviglioso e inconsapevole della voracità e della fretta, del perduto senso civico di tante mamme papà e nonni. Il nuoto è formativo e socializzante. Tutto lo sport ė educativo. Noi lo siamo meno.

Un residente che non trova mai parcheggio