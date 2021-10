Sentieri di acqua e pietra nella Valle del Volturno, contest per due murales

La possibilità di partecipare ancora fino alla prossima domenica, 31 ottobre: ultima chiamata per il mondo della Street art. Il concorso rientra tra gli interventi del progetto Sentieri di acqua e pietra SAP, ideato e curato dalla Direzione regionale Musei del Molise nell’ambito del programma Musst#2, e vede la collaborazione della società JustMO’ di Campobasso.

Alla base del concorso, l’idea di mettere in evidenza come i beni naturali e culturali tipici di una comunità, se adeguatamente valorizzati, anche attraverso le varie forme dell’arte, possano essere un’opportunità vera di crescita sociale ed economica per il luogo stesso.

Quella di intrecciare passato e presente per costruire futuro nella Valle del Volturno è la scommessa che hanno lanciato, con il progetto SAP, la coordinatrice esecutiva, Susanne Meurer, la project manager, Flavia Barca, e il responsabile monitoraggio e rendicontazione, Paolo Prosperini.

Nello specifico, l’obiettivo prioritario del concorso dei murales è riqualificare e valorizzare due spazi esterni presenti nei due borghi della provincia di Isernia, promuovendo attraverso l’immagine le finalità e i valori dei Sentieri di acqua e pietra.

«La street art rappresenta una delle forme creative che più mostra attenzione al territorio, ne è veicolo di rispetto e valorizzazione. Per questo abbiamo immaginato uno spazio per essa all’interno del nostro progetto. Un’opera pittorica sulla parete esterna di un comune della Valle del Volturno è la sintesi giusta delle finalità di “Sentieri di acqua e di pietra”, la traccia artistica da lasciare», dichiara la coordinatrice esecutiva Susanne Meurer.

«Siamo alle battute finali di un concorso a nostro avviso prezioso per il territorio della Valle del Volturno e la conferma arriva anche dalla buona risposta, in termini di partecipazione numerica, di artiste e artisti interessati all’intervento che stiamo realizzando con Just MO’», aggiunge la project manager Flavia Barca.

Al vincitore del concorso sarà assegnato un premio di 3 mila euro.

Il bando sul sito della Direzione regionale Musei Molise.

Foto in home di Rocchetta a Volturno di @Valentino Mastrella