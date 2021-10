Dramma sulla strada

Scontro frontale sulla Statale 87, perde la vita una 68enne di Vinchiaturo

Pauroso schianto all'altezza del bivio per Busso tra due utilitarie. Due persone in ospedale, una purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduta in Rianimazione. Sul posto 118, carabinieri, vigili del Fuoco.