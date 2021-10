Leopoldo Feole, giornalista Rai e primo presidente dell’Ordine regionale dei Giornalisti, è scomparso all’età di 79 anni. Nome noto del notiziario regionale della Rai, ha di fatto inaugurato la stagione del giornalismo molisano collegato al primo ordine del territorio insieme con Pasquale Lombardi, Bruna Benevento, Giuseppe Saluppo, Aldo Ciaramella, Antonio Sorbo (pubblicata da lui la foto), Antonio Lupo , Antonio Scarlatelli e Nicola Di Pardo.

Il Molise perde una delle sue firme più autorevoli, una voce storica nel panorama del giornalismo regionale: è morto questa mattina (29 ottobre) a 79 anni Leopoldo Feole, primo presidente del neonato Ordine dei giornalisti del Molise (venne eletto nel 2004) e uno degli esponenti più autorevoli del settore della stampa.

Nato a Sessa Aurunca (in provincia di Caserta) il 23 febbraio del 1942, Feole era diventato ‘molisano’: ex giornalista Rai, poi la lunga collaborazione con le testate locali come editorialista ad esempio de Il Quotidiano del Molise.

Feole è stato anche autore di numerosi libri, soprattutto di argomento storico e politico.

Profondo conoscitore della realtà molisana, in tanti ricorderanno Feole per il suo carattere schivo, riservato, per i modi da gentiluomo e per quella voce bassa con cui ha dispensato quasi sussurrando consigli e suggerimenti ai più giovani che si affacciavano alla professione.

Unanime il cordoglio della categoria e dell’Ordine Alla famiglia le condoglianze di Primoumero.it