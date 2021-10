C’è un video che in queste ore sta girando sugli smartphone di termolesi e non solo, e testimonia di un episodio di violenza che pare risalire a venerdì sera nella piazzetta Insorti d’Ungheria, meglio nota come ‘Marconi’, in pieno centro a Termoli.

Una vera e propria scazzottata, con momenti di alta tensione tra due giovani uomini davanti a tantissime persone, rimaste inermi a guardare la scena. Non è bastato l’intervento degli uomini della sicurezza per placare gli animi e dividere i due. Nel mentre qualcuno ha pensato di girare un video, video che ora sta girando di telefonino in telefonino.

Foto 3 di 4







Teatro dell’episodio ancora una volta la piazzetta Marconi, che stante la presenza di diversi locali tra bar e pizzerie pullulava di persone.

Dopo un primo momento di parole forti e tentativi di ‘darsele’ – all’inizio del video si vede uno dei due che prende una sedia e la alza come a voler colpire sulla testa il ‘contendente’ – sembrava fosse finita e invece dopo un po’ uno dei due si è avvicinato di colpo all’altro, che nel frattempo era braccato dagli uomini della sicurezza, e l’ha colpito con forza con un pugno teso fino a farlo cadere a terra.

Non è la prima volte che accadono episodi simili, e che accadono in quella zona del centro. Probabile che anche in questo caso sia stato l’uso – e l’abuso – di alcool o simili ad acuire la furia dei soggetti implicati nella rissa.