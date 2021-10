Ci sono due persone denunciate per la scazzottata in piazzetta a Termoli avvenuta nella tarda serata di venerdì scorso 1 ottobre. Si tratta di un 19enne incensurato di Termoli e un 36enne di San Severo già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia., Quest’ultimo è colui che è uscito peggio dalla rissa perché ha riportato delle fratture ed è stato medicato in ospedale.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Termoli hanno ricostruito quindi quanto accaduto e riferito nei giorni scorsi da primonumero.it anche grazie a un video che è girato molto sulle piattaforme social e che mostra inequivocabilmente la colluttazione tra due persone in piazza Insorti d’Ungheria, all’incrocio con via Marconi in quella che é comunemente nota a Termoli come piazzetta. Secondo quanto riferiscono oggi i militari i due avevano avuto una lite che è degenerata finendo in rissa davanti a centinaia di testimoni.

I due sarebbero stati in stato di alterazione psicofisica per aver bevuto alcolici e sarebbero venuti alle mani per futili motivi legati a dissapori precedenti. Dopo la scazzottata entrambi sono fuggiti a piedi ma, come detto, il 36enne ha avuto bisogno delle cure ospedaliere. Decisive quindi le immagini video grazie alle quali i militari sono riusciti a identificare i due.

Per entrambi adesso è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate e ubriachezza. Non si escludono ulteriori sviluppi dalle indagini della procura della Repubblica di Larino affidate ai carabinieri.