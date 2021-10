Tra pensionamenti e pandemia la carenza di personale sanitario è diventato un’emergenza quotidiana. “Asrem deve assumere urgentemente personale”, aveva tuonato davanti all’assemblea dei sindaci anche il governatore-commissario ad acta Donato Toma. Era l’8 ottobre. Quello stesso giorno l’Azienda sanitaria regionale ha approvato gli atti necessari a bandire il nuovo concorso per assumere 45 infermieri, “assunzioni che vanno ad aggiungersi a quelle preventivamente programmate e previste nel piano occupazionale”, si legge nel provvedimento firmato dal direttore generale Oreste Florenzano, dal direttore sanitario Evelina Gollo e dal direttore amministrativo Antonio Lastoria.

Nello stesso provvedimento è è riservata una quota di 13 posti a favore dei militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale, agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

La graduatoria resterà in vigore per 2 anni a cominciare dalla data di pubblicazione della stessa nel Burm e verrà utilizzata per la copertura dei posti per i quali il concorso viene bandito.

Inoltre sempre l’Azienda sanitaria ha conferito l’incarico di dirigente medico di Pediatria alla dottoressa Rosa Maria Melino, unica ad aver superato il concorso per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 7 pediatri e unico medico candidato al concorso stesso. Purtroppo l’ennesima conferma che trovare operatori sanitari nella nostra regione è quasi un’impresa.