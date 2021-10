Sanità, arrivano i ricorsi al Tar contro il Pos di Toma. Il 4 novembre consiglio monotematico a Termoli

Ieri il presidente della giunta regionale del Molise e commissario straordinario alla sanità Donato Toma ha ricevuto la notifica con la quale gli avvocati Fiorini e Fabbiano – dello studio Iacovino & Associati – comunicano il ricorso presentato al Tar Molise contro il Piano Operativo Sanitario 2019-2021.

Il ricorso in questione è quello che il comitato San Timoteo aveva anticipato due settimane fa in relazione al progressivo smantellamento, certificato proprio dal piano operativo, dell’ospedale San Timoteo.

Non è l’unico ricorso contro il Pos che è arrivato sulla scrivania dei giudici del Tar Molise. Se Infatti i 33 sindaci degli ambiti sociali di Termoli e Larino avevano scelto una strada diversa da quella giudiziaria, ritenuta “ancora rinviabile in previsione di una modifica al Decreto Balduzzi”, i comitati impegnati sul territorio in difesa della sanità pubblica sono stati tutti concordi nell’affidare agli avvocati il compito di predisporre ricorsi contro il Pos.

L’avvocato Enzo Iacovino, che cura personalmente i provvedimenti per conto del Comitato Verità e Dignità Vittime Covid, del Forum per la sanità pubblica e del comitato Molisanità, sottolinea che la principale censura “è una violazione di legge, dal momento che il Pos varato da Donato Toma ha bypassato sia la conferenza dei sindaci, che sono imprescindibili riferimenti territoriali con i quali interagire, sia la parte sociale”.

Si tratta, ribadisce Iacovino, di “un atto unilaterale foriero di illegittimità”, come già censurato dalla Corte Costituzionale in relazione al Pos precedente per gli stessi motivi. Prima di chiedere l’annullamento i comitati chiedono la sospensiva dello strumento operativo, e sulla sospensiva già entro le prossime due o tre settimane e magistrati del Taro dovrebbero pronunciarsi.

Intanto è stata decisa la data per il consiglio monotematico sulla sanità e sull’ ospedale San Timoteo di Termoli richiesto dalle minoranze e protocollato lo scorso 12 ottobre. L’assemblea si svolgerà giovedì 4 novembre alle ore 18, come da comunicazione del presidente del consiglio Annibale Ciarniello. Sono stati invitati sia il commissario ad acta Donato Toma che il dottor Giuseppe Pranzitelli, anestesista operativo proprio all’ospedale termolese. Il consiglio monotematico sarà aperto al pubblico e discuterà del piano operativo 2019-2021 chiedendo in ultima istanza al sindaco Francesco Roberti di impugnarlo davanti al Tar. L’ingresso in sala consiliare sarà limitato per la normativa anti covid.