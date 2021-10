Una donna di 33 anni è stata denunciata dai carabinieri di Montenero per un furto in un supermercato del paese. I militari sono intervenuti sul luogo del furto dopo una telefonata arrivata alla centrale operativa del 112.

Lì i carabinieri hanno scoperto che la 33enne residente in provincia di Chieti era entrata nel negozio indossando la mascherina chirurgica e sperando di non essere notata né riconosciuta aveva portato via dagli scaffali alcuni generi alimentari per poi scappare a piedi.

Gli accertamenti portati avanti dai militari hanno permesso però di rintracciarla poco dopo punto la donna aveva ancora con sé i prodotti rubati per una refurtiva dal valore complessivo di 113 euro che è stata recuperata e restituita al direttore del supermercato.