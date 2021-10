Chiuso per 4 mesi un tratto della strada che porta al passaggio a livello ferroviario sulla statale 16 a Campomarino Lido, così da poter realizzare la rotatoria che dovrebbe risolvere una volta per tutte i problemi di viabilità e soprattutto di sicurezza stradale.

Il Comune di Campomarino ha reso noto che come da Ordinanza del Servizio di Polizia Municipale numero 21 del 26 ottobre 2021, a partire dalle 8 del 2 novembre 2021 e fino al 2 marzo 2022 e comunque fino al termine dei lavori, sarà completamente interdetto il tratto di strada di collegamento tra la Strada Statale 16 e il passaggio a livello ferroviario per consentire i lavori di realizzazione della rotatoria lungo la SS 16 in prossimità della Stazione Ferroviaria, come da richiesta della Ditta Anas S.p.A”.

Inoltre l’Amministrazione ha aggiunto che “sarà possibile soltanto utilizzare il cavalcavia per l’ingresso e l’uscita da Campomarino Lido”.

La stessa ordinanza prevede che a partire “dalle 7,30 del 2 novembre e fino alle 17 del 31 gennaio 2022 sarà istituito il senso unico alternato, regolato da semafori o movieri, nel tratto di strada della SS 16 compreso tra il Km. 549+400 e il Km. 552+400 per consentire i lavori di messa in sicurezza e adeguamento sede stradale a carico della Ditta Appaltatrice dei lavori”.